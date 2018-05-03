Malatya’da Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (20-40km/h) esmesi beklenmektedir” denildi.
Açıklamanın devamında, “Gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (bölgesel dolu yağışları, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgâr değişimi ...) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sabahın ilk saatlerinde yer yer gözlenebilecek pus hadisesi sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir” ifadelerine yer verildi.
HABER MERKEZİ