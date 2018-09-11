Malatya’da Genç Hukukçular Derneği kuruldu

Yeni kurulan dernek adına bir açıklama yapan Başkan Mehmet Yıldırım, amaçlarının avukat, yargıç ve savcıların her türlü baskıdan, etkiden ve engelden uzak olarak bağımsız bir şekilde toplumsal güven, huzur ve iç barışı sağlamaya yönelik olarak bir arada olması olduğunu ifade etti. Dernek olarak Atatürk ilkeleri, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi ve evrensel hukuk kurallar ilkeleri ile faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden Yıldırım, ‘Herkes için adalet, adalet için avukat’ anlayışının toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi gerekliliğini vurguladı. Yeni adli yılın tüm hukukçular için başarılı geçmesi temennisinde de bulunan Yıldırım, uzlaştırıcı bir hukuk anlayışı ile tüm sorunların çözümleneceğine olan inançların tam olduğunu söyledi.

Öte yandan Malatya Genç Hukukçular Derneği yönetim kurulu başkan yardımcılığını Mehmet Işık üstlenirken Ahmet Uzun, Veysel Sönmez, Zübeyir Kaygusuz, Nejdet Baytemur ve Yunus İncebay ise yönetim kurulu üyeleri oldu. busabahmalatya.com