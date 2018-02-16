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Malatya’da "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır" projesi

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü tarafından organize edilen "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır” projesi hayata geçirildi.Proje kapsamında otizm, mental ve down sendromlu gibi 112 özel birey, atletizm, jimnastik, futbol, masa tenisi ve yüzme...

Malatya’da "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır" projesi

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü tarafından organize edilen "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır” projesi hayata geçirildi.Proje kapsamında otizm, mental ve down sendromlu gibi 112 özel birey, atletizm, jimnastik, futbol, masa tenisi ve yüzme...

16 Şubat 2018 Cuma 16:48
Malatya’da "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır" projesi

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü tarafından organize edilen "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır” projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında otizm, mental ve down sendromlu gibi 112 özel birey, atletizm, jimnastik, futbol, masa tenisi ve yüzme branşında 18 eğitmen eşliğinde 6 ay boyunca kurs görecek. Haftanın 7 günü gerçekleşecek kurs ile ilgili bilgiler veren Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca, projede geçenlere teşekkür etti. Çok önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Ali Karaca, “Proje kapsamında 112 özel birey atletizm, jimnastik, futbol, masa tenisi ve yüzme branşlarında 18 eğitmen eşliğinde 6 ay boyunca haftanın 7 günü kurs alacak. Proje ile ilgili performans alımları yapılmış ve her özel bireye özel eğitim programları tamamlanmıştır. Proje devamında her ay raporlamalar sonucu projenin verimliliği ortaya konulduğunda projenin 2. etabı başlayacaktır. Projemiz ile ilgili başta proje mimarımız Malatya Valimiz sayın Ali Kaban’a Kale Kaymakamımız ve Vali Yardımcımız Mehmet Güder e, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat ve ekibine, proje paydaşları, haftanın 5 günü salonlarını özel bireylere açan Gençlik Hizmetleri ve Spor Il Müdürümüz Sadi Fındıklı ve ekibine, Malatya Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı ve ekibine, haftanın 2 günü salonlarını açan İnönü Üniversitesi rektörümüz Ahmet Kızılay ve ekibine, Besyo Dekanımız Rıfat Güneş ve eğitmenlerimizin bölümü olan Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Betül Akyol ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.
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