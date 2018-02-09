Malatya’da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Malatya ile birlikte Ankara, Kayseri ve Gaziantep illerinde 23 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon da 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başlatılan soruşturma sonucunda ODTÜ’de görev yaparken gözaltına alınan Prof. Dr. A.K.E. (Ayhan Kürşat Erbaş) ile birlikte toplam 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

Soruşturmada 5 şüpheli ‘Etkin pişmanlık hükümleri’ uygulamasından yararlanarak itirafçı olması nedeniyle, 4 şüpheli kadın ise küçük yaşta çocuklarının bulunması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli ise polis ekiplerince aranıyor.busabahmalatya.com