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Malatya’da Fayton Turu

Malatya'da 42'nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında şehir içinde fayton turu düzenledi.

Malatya’da Fayton Turu

Malatya'da 42'nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında şehir içinde fayton turu düzenledi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:45
Malatya’da Fayton Turu

Malatya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 42. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında şehir içinde fayton turu düzenledi. Kongre Kültür Merkezi önünde başlayarak kent merkezinde sürdürülen etkinlik hakkında bilgiler aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, "42'nci Turizm Haftası etkinliklerini bütün hızı ile devam ettiriyoruz. Bir hafta boyunca çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenledik. Cuma günüde yine bir panelimiz var bilim insanları ile kırsal turizmi konuşacağız. Aynı zamanda kent turizmine yönelik yapılmış peyzaj tasarım bölümü tarafından hazırlanmış bir sergiyi halkımızla paylaşacağız. Bugün de paytonlarımızla hem turizme dikkat çekmek hemde halkımıza dokunmak anlamında şehirde bir tur düzenledik. Turizm haftasının Malatya ve ülkemize hayırlı olmasını diyorum" diye konuştu. busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFayton Turu
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