24 Şubat 2017 Cuma

Malatya’da eski Köy Garajı yıkıldı

Malatya’da gece saatlerinde eski Köy Garajında yıkım yapıldı. Yıkım sırasında garajın yıkılmamasını isteyen bir grup minibüs şoförü ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı.

24 Şubat 2017 Cuma 16:48
Malatya’da eski Köy Garajı yıkıldı
  Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde bulunan ve yeni ilçe terminalinin dün hizmete girmesiyle beraber yıkım kararı alınan eski Köy Garajı dün gece saat 03.00 sularında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı. Yıkım kararını duyar duymaz olay yerine gelen J plaka sahibi minibüs şoförleri yeni ilçe terminalinin kendilerine uygun olmadığını ve buraya taşınmak istemediklerini söyleyerek yıkıma engel olmak istedi.

İş makinelerinin önüne geçerek yıkımı durdurmaya çalışan minibüs şoförleri ve onları durdurmaya çalışan zabıtlar arasında gerginlik çıktı. Olaya Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin de müdahale etmesi sonucu minibüsçüler yıkım alanından uzaklaştırıldı. Minibüsçülerin alandan ayrılması üzerine yıkım kaldığı yerden devam etti.
Yeni ilçe terminalinin kendilerine uygun olmadığını ileri süren J plakalı minibüs şoförleri daha önce de Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmıştı.
İHA
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