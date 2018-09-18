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Malatya’da Esat Kabaklı coşkusu

Battalgazi Belediyesinin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu sene 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kervansaray Buluşması’nın ikinci gününde sahne alan Kahramanlık Türkülerinin önde gelen sanatçılarından Esat Kabaklı sahne aldı.

Malatya’da Esat Kabaklı coşkusu

Battalgazi Belediyesinin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu sene 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kervansaray Buluşması’nın ikinci gününde sahne alan Kahramanlık Türkülerinin önde gelen sanatçılarından Esat Kabaklı sahne aldı.

18 Eylül 2018 Salı 18:09
Malatya’da Esat Kabaklı coşkusu

Kervansaray Buluşmaları kapsamında 15 Temmuz Millet Meydanı’nda coşku dolu anlar vardı. Yurt dışından gelerek Kervansaray Buluşmalarına katılan Kafkas&Gürcistan halk oyunları gösterileri vatandaştan tam not alırken, Battalgazi Belediyesi Çöpçüler Korosu ise alanda bulunanlara güzel anlar yaşattı. Bir birinden güzel türkülerin seslendirildiği programda vatandaşların eşlik etmesi ise görülmeye değerdi.

Uluslararası Kervansaray Buluşmalarının 2. günün de finali ise Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Esat Kabaklı yaptı. Kahramanlık Türkülerinin sıklıkla söylendiği gecede Esat Kabaklı’nın sahnesi izleyenlerden tam not aldı.

Gecede Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da söylenen türkülere eşlik etti.Kabaklı, türkülerini 15 Temmuz millet meydanına gelen binlerce vatandaşlar birlikte söylerken, 'Bil oğlum' adlı eseri her zamanki gibi büyük beğeni topladı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Kervansaray BuluşmalarıEsat KabaklıMalatya
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