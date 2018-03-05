MALATYA’DA DAĞITIMINA BAŞLANDI

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından düzenlenen toplantıda TESK Kart’ın tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile Esnaf Odası başkanlarının katıldığı toplantıda MESOB Başkanı Şevket Keskin yaklaşık 2 yıllık bir çalışmadan sonra TESK Kart’ın uygulamaya geçtiğini belirterek, çalışmayı gerçekleştiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken’e teşekkür etti.

“KART SAHİPLERİ SEKTÖRLERE ÖZEL FIRSAT VE KAMPANYALARDAN FAYDALANABİLMEKTEDİR”

Keskin, “TESK Kart, Esnaf ve sanatkarlarımız ile ailelerinin işlerini kolaylaştırmak, üzerlerindeki maddi yükü azaltmak amacıyla, esnaf ve sanatkarların anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde onlara indirim ve avantajlar sağlaması öngörülen bir karttır. TESK Kart ile başta akaryakıt, giyim, eğitim, sağlık olmak üzere birçok sektörde özel indirimler sunulmakta, kart sahipleri sektörlere özel fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmektedir” şeklinde bilgi verdi.

“GELEREK TESK KART’LARINI ALABİLECEKLERDİR”

Keskin, “TESK kart ile esnaf siciline kayıtlı olan esnaf ve sanatkarlarımız ve aileleri anlaşmalı işyerleri ile indirimli ve puanlı alışveriş yapabilecekler. TESK Kart’ın uygulama alanı geniş. TESK Kart bir kredi kartı değil, TESK kart’ın her hangi bir yıllık aidatı da yoktur. Tek koşul esnaf siciline kayıtlı olmaktır. Ücretsiz olarak dağıtımı yapılacaktır. İsteyen esnaf ve sanatkarlarımız Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne gelerek TESK Kart’larını alabileceklerdir” dedi.

TESK Kart için bir çok sektörde anlaşma yapıldığını belirten Keskin, özellikle akaryakıtta Lukoil firması ile sağlanan anlaşma kapsamında esnaf ve sanatkarların motorinde yüzde 8, benzinde ise yüzde 6 indirimden faydalanacağını belirten Keskin, Lukoil firmasının Malatya’daki bayilerinin bu indirimi uygulayacağını kaydetti.

Keskin, TESK Kartı esnaf ve sanatkarlar odası başkanları ile esnaflara dağıtımını yaparak, Malatya’daki uygulamayı başlattı.