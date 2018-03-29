MALATYA’DA BİR İLK

Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, Malatya ili olarak okul öncesi öğrencilerinde öğrenmeye ilgi uyandırmak ve var olan yeteneklerini görünür kılmak adına ‘Kayısı Diyarı Malatya’nın okul öncesi öğrencileri olarak proje uygulamaları yapmaya karar verdiklerini ifade etti. Berber, “Projelerimizi uygularken; eğitimin öğrenci, öğretmen, veli üçgeninden oluştuğunu unutmayarak velilerimizi de projemize dahil ettik. Öğrencilerimizin hayal gücü ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran sanatsal etkinlikler ve projeler yaparak kültürel değerlerimizi öğrenen, kendi değerlerini benimseyen öğrenciler yetiştirmeyi hedefledik. Okul öncesi yılları, çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllar olduğundan somut projeler yaparak görsel bir şekilde öğrencilerimizi geliştirici etkinliklerle öğrenmeye yönlendirdik” şeklinde konuştu.

Berber, komisyon kurulup, çeşitli aşamalardan geçerek oluşturulan kitapta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bağımsız anaokullarında yıl boyunca (2017-2018) tüm ilçelerde yapılan projelerin yer aldığını söyledi. Berber, bir komisyon kurulduğunu ve projelerin aşamalardan geçerek kitap haline geldiğini söyledi.

81 İLE GÖNDERİLECEK

Kitabın 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderileceğini de belirten Berber, projenin Malatya’da bir ilk olduğunu ve bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Kitap, “Okulumuzu Tanıyalım, Proje Adı, Proje Sloganı, Proje Amacı, Proje Uygulaması, Proje Değerlendirilmesi” şeklinde yapılanlara yer vermiş durumda. Örnek projelerden bir tanesi şu şekilde:

“Yavuz Sultan Selim Anaokulu, Proje Adı: Somuncu Baba Külliyesi’nin çocuklara tanıtılması, Proje Sloganı: Semaya açılan minik eller, Proje Amacı: Külliyenin tanıtımını yapmayı ve okul öncesi öğrencilerinin erken yaşlardan itibaren çevresel sorumluluk ve sosyal düşünme becerilerine sahip, gözlem yapabilen, değerlendirebilen, sonuç çıkarabilen bireyler olarak yetişmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Proje Uygulaması: Proje yürütücüleri tarafından hazırlanan video, slayt gösterisi öğrencilere kendi sınıflarında izletildi. Belirlenen tarih ve saatte öğrenciler kontrollü şekilde külliyeye götürülerek ve uzman rehber kişi tarafından Somuncu Baba Külliyesi tanıtıldı. Projenin kalıcılığı açısından fotoğraf ve video çekimleri yapıldı. Okul dönüşünde ise değerlendirme yapmak amacıyla soru-cevap ve sohbet etkinliği yapıldı. Proje Değerlendirilmesi: Öğrencilerde Somuncu Baba Külliyesi ile ilgili algı oluşturuldu.”

Çeşitli görsellerle tamamlanan projelerden bazıları ise şunlar:“Değerlerimi Biliyorum, Kayısı Ağacı ve Meyvesi, Levent Vadisini Tanıyorum, Malatya Lezzetleri, Ninemin Kilitli Sandığı…”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi