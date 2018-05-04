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Malatya’da Aşırı Yapılaşma Var

Malatya’da aşırı derecede bir yapılaşma olduğunu ifade eden ve bunun da ilerleyen süreçlerde hem yapan müteahhide hem de şehre sıkıntı vereceğini dile getiren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, “İş çok bina yapmak değil, doğru adımlarla az bina yaparak hedefe varmak daha mantıklı olur” dedi.

Malatya’da Aşırı Yapılaşma Var

Malatya’da aşırı derecede bir yapılaşma olduğunu ifade eden ve bunun da ilerleyen süreçlerde hem yapan müteahhide hem de şehre sıkıntı vereceğini dile getiren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, “İş çok bina yapmak değil, doğru adımlarla az bina yaparak hedefe varmak daha mantıklı olur” dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:00
Malatya’da Aşırı Yapılaşma Var

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya’da inşaat problemleri hakkında konuştu. Müteahhitlerin Yeşilyepe’ye neden girmediği başta olmak üzere Malatya’nın inşaat alanında bir doyuma ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili önemli konular hakkında bilgiler veren Başkan Kırteke, bir iş yapılırken altyapı, kâr, zarar oranlarının muhakkak hesaplanması gerektiğini söyledi.

PARSELLER KÜÇÜK

Müteahhitlerin Yeşiltepe bölgesine neden girmek istemediğini açıklayan Başkan Kırteke, “Yeşiltepe kurtarmıyor. Kurtarmamasının sebebi de burada belediyeler ön plan çıkıyor. Ayrıca parseller küçük. Parselleri ada bazında birleştirip ve kat yüksekliği verilse bugün Fahri Kayahan’da ki firmaların bir kısmı oraya kayabilir. Çünkü orada da aşırı bir nüfus yoğunluğu var. Şehirde yaşayanların 6’da 1’i orada yaşıyor. Yeşiltepe’de kat yüksekliği 4 kat ve az.  Ayrıca binaların metre kare satış fiyatları Yeşiltepe’de düşük. Bu konuda belediye öncülük edebilir. Müteahhit kazanmazsa Yeşiltepe’ye girmez. Kâr etmeyeceği yere müteahhit girmez. Orada bir yenilik olmazsa 20 yıl sonrada Yeşiltepe Yeşiltepe olarak kalır değişmez”  şeklinde konuştu.

NİTELİKSİZ GÖÇ ALIYORUZ

“TOKİ’nin arsa bedeli yok, ihaleleri aşırı kırımlı TOKİ ihalesinde yüzlerce firma battı rekabetleri kıra kıra ihaleyi aldıkları için. Bizler TOKİ bazlı ev yapamayız. TOKİ’yle de asla rekabet edemeyiz. Çünkü biz metre karesini 1 liraya mal ediyorsak onlar 80 kuruşa mal ediyor” diyen Başkan Kıreteke, Malatya’nın inşaat sektöründe doyuma ulaşıp ulaşmadığını da dile getirdi. Başkan Kıreteke, şunları kaydetti:

“Malatya bölgede göç alan bir şehrimiz. Ama ne yazık ki niteliksiz göç alıyoruz. Burada insanların sınıf atlaması var. Klasik binalarda oturanlar sitelere, sitelerde oturan rezidans ya da villa kentlere taşınma durumları var. Biz Türk milleti olarak lüksü de sınıf atlamayı da çok seviyoruz. Bu durumun çok uzun devam edeceğini zannetmiyorum. Çünkü aşırı derecede Malatya’da bir yapılaşma var. Bu da ilerleyen süreçlerde hem yapan müteahhide hem de şehre sıkıntı verir. İş çok bina yapmak değil, doğru adımlarla az bina yaparak hedefe varmak daha mantıklı olur. Dünya yaşadıkça konut ihtiyacı bitmez. Bu gerek emlakta gerekse diğer sektörlerde de böyle.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMustafa KırtekeBina
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