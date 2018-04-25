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Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

Malatya’da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

Malatya’da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:00
Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

“92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Karaca’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kurtuluş Sokak, No: 7/2, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Tuncal’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Diva Sokak, No: 18, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurettin Bozkuş’un taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Banazılı Sokak, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Latif Yücel’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, Efe Apt, No: 2/7, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Lütfi Yasak’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Kadim Sokak, No: 26/4, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Azmi Fırat’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Senem Dönmez’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Musto Coşkun’un taziye adresi: Mezra Mahallesi, Akçadağ.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen İmmi Sarıkaya’nın taziye adresi: Ayvalı Mahallesi, Darende.”(Haber Merkezi)

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