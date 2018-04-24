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Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

24 Nisan 2018 Salı 12:04
Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

“19 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yunus Emre Yılmaz’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Elif Altunok Sokak, Battalgazi.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hafize Polat’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Tamer Sokak, No: 4/3, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Arslan’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Tatar Sokak, No: 13/2, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Celal Unutur’un taziye adresi: Başakşehir Mahallesi, Cihangir Sokak, NBo: 32/3, Başakşehir/İstanbul.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Bayram Çolaklı’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Güleç’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No: 226/9, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Emine Karaçar’ın taziye adresi: Pelitli Mahallesi, Battalgazi.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hatice Özkaraman’ın taziye adresi: Karahan Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Emine Sığırcı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 24.04.2018 12:05
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Malatya VefatMalatyada Vefat Edenler
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