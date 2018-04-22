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Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

22 Nisan 2018 Pazar 15:31
Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Arif İkinci’nin taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, Toprak Su Evleri, D Blok, Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanifi Seferoğlu’nun taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi, No: 10/16, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haşim Artuksi’nin taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Ayhan Sokak, No: 7, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sait Gürsoy’un taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mizan Sokak, No: 20/8, Yeşilyurt.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Çolakoğlu’nun taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 91/5, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fadime Uludağ’ın taziye adresi: Şahanahan Mahallesi, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Sultan Bilgin’in taziye adresi: Morhamam Mahallesi, Arguvan.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Ali İhsan Çağlar’ın taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.

82 yaşında Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ali Eraslan’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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