MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

“88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Ciğerci’nin taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Kınalıkuzu Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.
35 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Karaköse’nin taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Özden Sokak, Özgül Apt. No: 25/11, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasin Duran’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, İhram Sokak, No: 21/4, Battalgazi.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esme Kanbay’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, 4. Sokak, 5. Ara, No: 5, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Dursun Karabekmez’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Sokak, No: 2/1/7, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Nacar’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 263/1/12, Yeşilyurt.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Kenan Taşdemir’in taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.
45 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Safiye Ürkmez’in taziye adresi: Yalkoru Mahallesi, Doğanşehir.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ümmühan Öcal’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com