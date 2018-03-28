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MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

28 Mart 2018 Çarşamba 08:38
MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

“88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Ciğerci’nin taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Kınalıkuzu Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.

35 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Karaköse’nin taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Özden Sokak, Özgül Apt. No: 25/11, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasin Duran’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, İhram Sokak, No: 21/4, Battalgazi.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esme Kanbay’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, 4. Sokak, 5. Ara, No: 5, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Dursun Karabekmez’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Sokak, No: 2/1/7, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Nacar’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 263/1/12, Yeşilyurt.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Kenan Taşdemir’in taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Safiye Ürkmez’in taziye adresi: Yalkoru Mahallesi, Doğanşehir.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ümmühan Öcal’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com 

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Malatyada Vefat EdenlerBusabahmalatya
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