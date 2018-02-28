 MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güllü Örnek’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Kaşif Sokak, No: 11, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemal Özdemir’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Baran Sokak, No: 7/2, Yeşilyurt.
39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Keten’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Payitaht Evleri, No: 10/2/6, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Fırat’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi,Prestij Merkez Konutları L Blok, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esef Alıcı’nın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Çamlıbel Sokak, No: 11/3, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Erol’un taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Salik’in taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Battalgazi.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Güley Kara’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Cafer Çelebi’nin taziye adresi: Kozdere Mahallesi, Hekimhan.” Busabah Gazetesi busabahmalatya.com
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