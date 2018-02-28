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 MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

 MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
28 Şubat 2018 Çarşamba 11:53
 MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güllü Örnek’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Kaşif Sokak, No: 11, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemal Özdemir’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Baran Sokak, No: 7/2, Yeşilyurt.

39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Keten’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Payitaht Evleri, No: 10/2/6, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Fırat’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi,Prestij Merkez Konutları L Blok, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esef Alıcı’nın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Çamlıbel Sokak, No: 11/3, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Erol’un taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Salik’in taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Güley Kara’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Cafer Çelebi’nin taziye adresi: Kozdere Mahallesi, Hekimhan.”  Busabah Gazetesi        busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 28.02.2018 13:10
Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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