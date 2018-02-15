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MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:18
MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Gönültaş’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Halep Caddesi, Erbile Apt. Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Taştan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Efe Sokak, No: 9/1, Battalgazi.

39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aslıhan Heskiloğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, No: 38/4, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Dumrul’un taziye adresi: Bahri Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 1, Akçadağ.

41 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ünal Ünsal’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Şehit Abdurrahman Selçuk Sokak, No: 5/3, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Köse’nin taziye adresi: Erkenek Mahallesi, Doğanşehir.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Lutfi Akkaya’nın taziye adresi: Darpınar Mahallesi, Kale.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Daloğlu’nun taziye adresi: İğdir Mahallesi, Hekimhan.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Emik Çakmak’ın taziye adresi: Hekimhan.”(Haber Merkezi)busabahmalatya.com 

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MalatyaVefat Edenler
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