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MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Şubat 2018 Çarşamba 11:20
MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Behice Doğan’ın taziye adresi: B. Hüseyinbey Mahallesi, Turfanda Sokak, Cihan Apartman, No: 28, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Gençer’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Belli Sokak, No: 8, Battalgazi.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alattin Yavuz’un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Konuk Sokak, No: 5, Yeşilyurt.

50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Kılıç’ın taziye adresi: Kuluncak.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Gülhan Yavuz’un taziye adresi: Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Haney Menekşe’nin taziye adresi: Aşağı Örükçü Mahallesi, Akçadağ.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Gür’ün taziye adresi: Kale.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Güllü Çağatay’ın taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Doğanşehir.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Baltacı’nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Barut Sokak, No: 23/3, Battalgazi.”busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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MalatyaVefat
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