MALATYA’DA 9 KİŞİ VEFAT ETTİ

“23 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Miraç Gürhan’ın taziye adresi: Anne Adresi: Zafer Mahallesi, 2. Ordu Karşısı, Hekimoğlu Apt. Battalgazi. Baba Adresi: Hidayet Mahallesi, Çavdar Yapı, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezihe Bilge’nin taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilevler Sitesi, No: 12/50, Yeşilyurt.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Duruk’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Şehit Hakan, Ormancı Sokak, Fatih Sitesi, No: 3/7, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Kardeş’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Elifnaz Sokak, No: 53, Battalgazi.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Demir’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Göztepe Caddesi, No: 55/2, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulkadir Karabey’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Sonsuz Sokak, Akyüz Apt, No: ½, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Nezaket Akol’un taziye adresi: Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Hatice Karaaslan’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Doğan’ın taziye adresi: Yeniköy Mahallesi, Darende.”busabahmalatya.com
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