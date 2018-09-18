Malatya’da 9 kişi vefat etti

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hava Konca’nın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, GüvercinSokak, No:8,Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Resul Aslan’ın taziye adresi: T. Özal Mahallesi,Saltanat Sokak, İstanbul Evleri 1/A,Yeşilyurt.
81yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yüsuf Polat’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Ateşpare Sokak,No:28/1,Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenNuriye Coşkun’untaziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 14/5, Battalgazi.
86yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Üzel’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 158/5/05, Yeşilyurt.
38 yaşında hayatını kaybeden ve Aşağı Örükçü Mahallesi Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen, Rahmi Gültekin’in taziye adresi: Aşağı Örükçü Mahallesi, Akçadağ.
72 yaşında hayatını kaybeden ve İğdir Mahallesi Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen, Tamam Demirhan’ın taziye adresi: İğdir Mahallesi Hekimhan.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Menekşe Altuntaş’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen, Sultan Kaçar’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.”
HABER MERKEZİ