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Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

18 Eylül 2018 Salı 14:49
Malatya’da 9 kişi vefat etti

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hava Konca’nın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, GüvercinSokak, No:8,Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Resul Aslan’ın taziye adresi: T. Özal Mahallesi,Saltanat Sokak, İstanbul Evleri 1/A,Yeşilyurt.

81yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yüsuf Polat’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Ateşpare Sokak,No:28/1,Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenNuriye Coşkun’untaziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 14/5, Battalgazi.

86yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Üzel’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 158/5/05, Yeşilyurt.

38 yaşında hayatını kaybeden ve Aşağı Örükçü Mahallesi Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen, Rahmi Gültekin’in taziye adresi: Aşağı Örükçü Mahallesi, Akçadağ.

72 yaşında hayatını kaybeden ve İğdir Mahallesi Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen, Tamam Demirhan’ın taziye adresi: İğdir Mahallesi Hekimhan.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Menekşe Altuntaş’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen, Sultan Kaçar’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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