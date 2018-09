Malatya’da 9 ilçe kaymakamı değişti

Kararname ile Malatya’da atanan 9 kaymakamın yerine diğer illerden atama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski Arapgir Kaymakamı Ercan Turan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.

Kararname ile "Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit Altınova Kaymakamlığına, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan Kars Vali Yardımcılığına, Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu Şırnak Vali Yardımcılığına, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar Gazipaşa Kaymakamlığına, Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç Kangal Kaymakamlığına, Pütürge Kaymakamı Erkan Savar Tillo Kaymakamlığına, Beydağı Konaklama Tesisi sorumlusu ve Yazıhan Kaymakamı İdris Akça Artvin Vali Yardımcılığına, Doğanyol Kaymakamı Asım Solak Başkale Kaymakamlığına, Arapgir Kaymakamı Salih Sak Mahmudiye Kaymakamlığına, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem Arapgir Kaymakamlığına, Kararname ile Kalecik Kaymakamı Ahmet Çırakoğlu ile Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, Malatya Vali yardımcılıkları görevlerine" atandı.

YENİ KAYMAKAMLAR

"Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç, Arapgir Kaymakamlığına Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Doğanşehir Kaymakamlığına Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, Arguvan Kaymakamlığına Çavdır Kaymakamı Abdullah Şahin, Pütürge Kaymakamlığına Sarıcakaya Kaymakamı Recep Aydın, Doğanyol Kaymakamlığına Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, Kuluncak Kaymakamlığına Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan."

YAZIHAN’A KADIN KAYMAKAM

Öte yandan Yazıhan Kaymakamlığı’na ise Yazıhan Kaymakamlığına Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalcı, atandı. Büyüknalcı’nın özgeçmişi ise şu şekilde;

1979 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.B.B.F. İktisat Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2006 yılında Muhasebe Uzmanlığı görevini yaptı. 2009 yılında Muhasebe Denetmenliği eğitimini 1. olarak tamamlandıktan sonra, önce İstanbul sonra Yalova Defterdarlığında çalıştı. 2013 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. 2014 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü M.B.A. alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.2015 yılında İngiltere de başladığı University Of Portsmout’da Master Of Public Administration (Kamu Yönetimi Master’ı ) tamamladı.Rights Of Disabled Adults in UK and Infermances for Turkey (Birleşik Krallıktaki Engelli Yetişkin Hakları ve Türkiye Açısından Çıkarsımlar) konulu master tezini vererek mezun oldu. İngiltere de bulunduğu müddetçe İngiltere ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde engellilerle ilgili inceleme ve gözlemlerde bulundu. 27 Aralık 2016 tarihinde Kaymakamlık kursunu Dönem 2.si olarak bitirerek İlçemizde 02 Ocak 2017 tarihinde görevine başladı. Çok iyi derecede İngilizce ve az derecede İspanyolca bilmektedir. busabahmalatya.com