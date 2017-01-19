82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Ulu’nun taziye adresi: Yaygın Mahallesi, Şekiller Caddesi, No: 15, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Tulaz’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülşen Sokak, No: 32, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şerif Çiçek’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Kamelya Sokak, No: 12/34, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumaali Cangir’in taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Sezgin Sokak, No: 35/1, Battalgazi.
104 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Ali Özmeral’ın taziye adresi: Konakbaşı Mahallesi, Arguvan.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Adıgüzel Yıldırım’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hasan Meşeli Sokak, No: 12/1, Yeşilyurt.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!