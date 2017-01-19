19 Ocak 2017 Perşembe

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

19 Ocak 2017 Perşembe 15:48
Malatya’da 8 kişi vefat etti

“73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yiğitcan’ın taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Divan Sokak, Karanfil Apartmanı, No: 2/7, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Ulu’nun taziye adresi: Yaygın Mahallesi, Şekiller Caddesi, No: 15, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Tulaz’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülşen Sokak, No: 32, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şerif Çiçek’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Kamelya Sokak, No: 12/34, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumaali Cangir’in taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Sezgin Sokak, No: 35/1, Battalgazi.

104 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Ali Özmeral’ın taziye adresi: Konakbaşı Mahallesi, Arguvan.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Adıgüzel Yıldırım’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hasan Meşeli Sokak, No: 12/1, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Bindal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zakine Altuntaş’ın taziye adresi: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt.”
HABER MERKEZİ
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