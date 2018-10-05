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Malatya’da  8 kişi vefat etti

Malatya’da 8  kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da  8 kişi vefat etti

Malatya’da 8  kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

05 Ekim 2018 Cuma 12:51
Malatya’da  8 kişi vefat etti

“71  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen  Bilal Avşar'ın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Gökçe Sokak, No: 4/4, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen   İmmihan Çinkılıç'ın  taziye adresi: Zaviye  Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Sokak, No:22/1, Yeşilyurt.

92  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir  Mezarlığı’na defnedilen  Emine Gürbüz'ün   taziye adresi:  Bostanbaşı  Mahallesi,  Barguzu Caddesi,  Prestij Gül Konutları A Blok, No: 198/8, Yeşilyurt.

62  yaşında hayatını kaybeden ve   Malatya Şehir  Mezarlığı’na defnedilen  Mehmet Kutlucan’ın taziye adresi: Koyunoğlu  Mahallesi, Halife Sokak, No 22/3, Yeşilyurt.

87  yaşında hayatını kaybeden ve   Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen  Kemal  Gülhaş’ın taziye adresi:  Küçük Mustafa Paşa  Mahallesi, Karanfil Sokak, No: 12 /2, Yeşilyurt.

79  yaşında hayatını kaybeden ve  Erkenek  Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen  Haney Erbaş'ın  taziye adresi: Erkenek   Mahallesi,  Doğanşehir.

55 yaşında hayatını kaybeden ve   Ayvalı   Mezarlığı’na defnedilen   Fuat Karagülle ’nin  taziye adresi:  Ayvalı Mahallesi, Darende.

85 yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya  Şehir Mezarlığı’na defnedilen  Çolak Akar'ın  taziye adresi:  Şeyhbayram   Mahallesi,  Lavantalı Sokak, No:2/96, Yeşilyurt.

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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