Malatya’da  8 kişi vefat etti

“71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilal Avşar'ın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Gökçe Sokak, No: 4/4, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Çinkılıç'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Sokak, No:22/1, Yeşilyurt.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Gürbüz'ün taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, Prestij Gül Konutları A Blok, No: 198/8, Yeşilyurt.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kutlucan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Halife Sokak, No 22/3, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Kemal Gülhaş’ın taziye adresi: Küçük Mustafa Paşa Mahallesi, Karanfil Sokak, No: 12 /2, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Erkenek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Haney Erbaş'ın taziye adresi: Erkenek Mahallesi, Doğanşehir.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Ayvalı Mezarlığı’na defnedilen Fuat Karagülle ’nin taziye adresi: Ayvalı Mahallesi, Darende.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Çolak Akar'ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Lavantalı Sokak, No:2/96, Yeşilyurt.