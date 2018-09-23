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Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

23 Eylül 2018 Pazar 17:36
Malatya’da 8 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Ayabakan’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Posbıyık Sokak, No: 3/1, Battalgazi.

48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şeref Yaldız’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Şeker Sokak, Altunsuyu Apartmanı, No: 9/7, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Özcan’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Sokak, No: 64/3, Yeşilyurt.

42 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Lüle’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Martı Sokak, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Münire Canpolat’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 2, Yeşilyurt.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Tandoğan’ın taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Gebeş Sokak, Beyza Apartmanı, No: 22/10, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Eskiköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nazım Şahin’in taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Remzi Çavdar’ın taziye adresi: Hekimhan.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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