Malatya’da 8 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Ayabakan’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Posbıyık Sokak, No: 3/1, Battalgazi.
48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şeref Yaldız’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Şeker Sokak, Altunsuyu Apartmanı, No: 9/7, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Özcan’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Sokak, No: 64/3, Yeşilyurt.
42 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Lüle’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Martı Sokak, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Münire Canpolat’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 2, Yeşilyurt.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Tandoğan’ın taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Gebeş Sokak, Beyza Apartmanı, No: 22/10, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Eskiköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nazım Şahin’in taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Remzi Çavdar’ın taziye adresi: Hekimhan.”
HABER MERKEZİ