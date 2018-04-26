Malatya’da 8 Kişi Vefat Etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şazi Taşçı’nın taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Kainat Sokak, No: 7/2, Battalgazi.
49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Doğan’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Arlı Sokak, No: 13/1, Battalgazi.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Tekin’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Gözdeğmez Sokak, No: 3/1/22, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haci Durdu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Şazi Polat Apt. No: 3/5/108, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Adıgüzel’in taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Ağcolar Sokak, Çelik Apt. No: 12/6, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Adile Şahin’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Aydemir Sokak, No: 29/2, Battalgazi.
43 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Lütfi Güleryüz’ün taziye adresi: Kazanç Mahallesi, Arapgir.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Sadık Halıcı’nın taziye adresi: Arapgir.”
HABER MERKEZİ