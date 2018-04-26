Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107401
ALTIN
173.640
DOLAR
4.1031
STERLİN
5.6867
EURO
4.9999

Malatya’da 8 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 8 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

26 Nisan 2018 Perşembe 05:30
Malatya’da 8 Kişi Vefat Etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şazi Taşçı’nın taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Kainat Sokak, No: 7/2, Battalgazi.

49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Doğan’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Arlı Sokak, No: 13/1, Battalgazi.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Tekin’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Gözdeğmez Sokak, No: 3/1/22, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haci Durdu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Şazi Polat Apt. No: 3/5/108, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Adıgüzel’in taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Ağcolar Sokak, Çelik Apt. No: 12/6, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Adile Şahin’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Aydemir Sokak, No: 29/2, Battalgazi.

43 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Lütfi Güleryüz’ün taziye adresi: Kazanç Mahallesi, Arapgir.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Sadık Halıcı’nın taziye adresi: Arapgir.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya VefatMalatyada Vefat Edenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KANUN VAR MİNİBÜS YOK!
KANUN VAR MİNİBÜS YOK!
Hiçbir Makamın Kıymeti Yok
Hiçbir Makamın Kıymeti Yok
Kahtalı istifa dilekçesini sundu.. Şimdi aday
Kahtalı istifa dilekçesini sundu.. Şimdi aday

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim