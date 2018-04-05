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MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

05 Nisan 2018 Perşembe 11:32
MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

“53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Diker’in taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Işıl Sokak, No: 4, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Ekici’nin taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Yıldırım Sokak, No: 14/7, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Kartal’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Kılınç Sokak, No: 20/1, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Öge’nin taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 12/1/11, Battalgazi.

23 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacer Üşek’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Tohum Sokak, No: 24/3, Battalgazi.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Çavuş’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Ermiş Sokak, No: 8/1, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Özyavuz’un taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hanım Çolak’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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