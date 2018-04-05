MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

“53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Diker’in taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Işıl Sokak, No: 4, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Ekici’nin taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Yıldırım Sokak, No: 14/7, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Kartal’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Kılınç Sokak, No: 20/1, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Öge’nin taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 12/1/11, Battalgazi.
23 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacer Üşek’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Tohum Sokak, No: 24/3, Battalgazi.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Çavuş’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Ermiş Sokak, No: 8/1, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Özyavuz’un taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hanım Çolak’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com
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