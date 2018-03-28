MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

“82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Gökalp Gökuç’un taziye adresi: Şifa Mahallesi, Serden Geçti Sokak, No: 8/1, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Memet Altuntaş’ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Fener Sokak, No: 23/2, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mahmur Özarslan’ın taziye adresi: Ortaköy Mahallesi, Sarsı Sokak, No: 6, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Arıcı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Alperen Sokak, No: 8/2, Battalgazi.
24 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Damra Burak Karakuş’un taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Topraksu Camii Yanı, Onur Apt. Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fikriye Gün’ün taziye adresi: Mullkasım Mahallesi, Mehmet Ali Özdemir Caddesi, No: 20, Yeşilyurt.
52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kiraz Aksoy’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Alemdar Sokak, MC1-6 BLK. Battalgazi.
38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ümit Berkaban’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Karahan Sokak, Altunevler Sit. Yeşilyurt.” busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ