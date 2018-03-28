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MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

28 Mart 2018 Çarşamba 00:00
MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

“82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Gökalp Gökuç’un taziye adresi: Şifa Mahallesi, Serden Geçti Sokak, No: 8/1, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Memet Altuntaş’ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Fener Sokak, No: 23/2, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mahmur Özarslan’ın taziye adresi: Ortaköy Mahallesi, Sarsı Sokak, No: 6, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Arıcı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Alperen Sokak, No: 8/2, Battalgazi.

24 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Damra Burak Karakuş’un taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Topraksu Camii Yanı, Onur Apt. Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fikriye Gün’ün taziye adresi: Mullkasım Mahallesi, Mehmet Ali Özdemir Caddesi, No: 20, Yeşilyurt.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kiraz Aksoy’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Alemdar Sokak, MC1-6 BLK. Battalgazi.

38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ümit Berkaban’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Karahan Sokak, Altunevler Sit. Yeşilyurt.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 29.03.2018 22:11
Anahtar Kelimeler:
Malatyada Vefat Edenler
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