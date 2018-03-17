MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

“75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Firdevs Karabekmez’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Kömürtevzi Caddesi, Gençdoğan Sitesi, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma İliç’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No: 11/8, Yeşilyurt.
47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsa Öner’in taziye adresi: Duranlar Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Özgüler’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Zapcıoğlu Caddesi, No: 24/10, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sabahat Cilban’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Sofa Sokak, No: 35/1/7, Battalgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hasan Bozkurt’un taziye adresi: Taşolar Mahallesi, Akçadağ.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kayapınar’ın taziye adresi: Doğanşehir.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Sadık Duran’ın taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan.”(Haber Merkezi)