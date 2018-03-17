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MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 12:21
MALATYA’DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

“75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Firdevs Karabekmez’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Kömürtevzi Caddesi, Gençdoğan Sitesi, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma İliç’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No: 11/8, Yeşilyurt.

47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsa Öner’in taziye adresi: Duranlar Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Özgüler’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Zapcıoğlu Caddesi, No: 24/10, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sabahat Cilban’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Sofa Sokak, No: 35/1/7, Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hasan Bozkurt’un taziye adresi: Taşolar Mahallesi, Akçadağ.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kayapınar’ın taziye adresi: Doğanşehir.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Sadık Duran’ın taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan.”(Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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