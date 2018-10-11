Malatya’da 7 kişi vefat etti

“69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Suphiye Güler’in taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Özbek Sokak, No: 6/3, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Pak’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Serap Sokak, No: 12/2, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ziya Bars’ın taziye adresi: Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Atalar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yılmaz’ın taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Tepehan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cemile Gönültaş’ın taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge.
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Koruyan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kitabe Sokak, No: 21/5, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Baştemur’un taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Gölbaşı Sokak, No: 1”, Battalgazi. (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ