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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

11 Ekim 2018 Perşembe 14:00
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Suphiye Güler’in taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Özbek Sokak, No: 6/3, Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Pak’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Serap Sokak, No: 12/2, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ziya Bars’ın taziye adresi: Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Atalar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yılmaz’ın taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Tepehan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cemile Gönültaş’ın taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge.

51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Koruyan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kitabe Sokak, No: 21/5, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Baştemur’un taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Gölbaşı Sokak, No: 1”, Battalgazi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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