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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:21
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Çetin Derin’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi. Gümüş Sokak, No:7/6/9, Battalgazi.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenNuriye Bulam'ıntaziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Nilüfer Sokak, No:5/2/19, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nadefnedilen Sevim Korkmaz’ıntaziye adresi:Paşaköşkü Mahallesi, Kardeş Sokak, Özlem Apt., No:7, Battalgazi.

34 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nadefnedilen Kenan Polat’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Erol Sokak, No:2, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı'na defnedilen Elif Özcan’ın taziye adresi: Arapgir.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Balaban Mahallesi Darende Mezarlığı defnedilen Mehmet Ali Cengiz’intaziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fehiman Kartal’ın taziye adresi:Başharık Mahallesi, Efe Sokak, No:33/8, Battalgazi.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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