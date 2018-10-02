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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

02 Ekim 2018 Salı 10:10
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Adanır’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 66/5, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Altın’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Keskin Sokak, No: 20/1, Battalgazi.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emiş Yeşilkaya’nın taziye adresi: Koşu Mahallesi, 3. Sokak, No: 44, Yeşilyurt.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vedia Aşan’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Dönence Sokak, No: 8, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Batar’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

99 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Tekin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 19/2, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Demirtaş’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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