Malatya’da 7 kişi vefat etti

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Adanır’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 66/5, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Altın’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Keskin Sokak, No: 20/1, Battalgazi.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emiş Yeşilkaya’nın taziye adresi: Koşu Mahallesi, 3. Sokak, No: 44, Yeşilyurt.
45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vedia Aşan’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Dönence Sokak, No: 8, Battalgazi.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Batar’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
99 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Tekin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 19/2, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Demirtaş’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.”
HABER MERKEZİ