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MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

28 Mart 2018 Çarşamba 09:07
MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

“62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Türker’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Gülnebi Sokak, No: 3, Yeşilyurt.

99 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Akıncı’nın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Gökalp Sokak, No: 34, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Yiğit’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Toprak Sokak, No: 1/1, Battalgazi.

32 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serkan Bozkurt’un taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Selami Yurdan Sokak, Beyza Apt. No: 3, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Doğan’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 34, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na Hatun Çalışkan’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Arslan’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 28.03.2018 19:51
Anahtar Kelimeler:
Malatyada Vefat Edenler
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