MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

“62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Türker’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Gülnebi Sokak, No: 3, Yeşilyurt.
99 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Akıncı’nın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Gökalp Sokak, No: 34, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Yiğit’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Toprak Sokak, No: 1/1, Battalgazi.
32 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serkan Bozkurt’un taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Selami Yurdan Sokak, Beyza Apt. No: 3, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Doğan’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 34, Yeşilyurt.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na Hatun Çalışkan’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Arslan’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ