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MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 12:29
MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

“89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Mehmet Dinçer’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kahveci Sokak, No: 8/6, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Akça’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Şehit Kadir Atabey Sokak, No: 29, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sadiye Öztürk’ün taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Akça Sokak, No: 25/9, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet İlhan’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yücetepe Sokak, No:2, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Akın’ın taziye adresi: Doğanşehir.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Deliktaş’ın taziye adresi: Kolköy Mahallesi, Akçadağ.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Haney Özgür’ün taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 02.03.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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