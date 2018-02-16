MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

“73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Özbay’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 83/1, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Ateş’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 5/7, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Işık’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kütüphane Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Gülecen’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şehit Ekrem Toktamış Sokak, No: 8/8, Battalgazi.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Özer’in taziye adresi: Koşu Mahallesi, Karaca Sokak, No: 29/1, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ertaş’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Nadide Sokak, No: 8/2, Battalgazi.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülsüm Özbilge’nin taziye adresi: Gümüşlü Mahallesi, Arguvan.”busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ