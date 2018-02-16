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MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 11:24
MALATYA’DA 7 KİŞİ VEFAT ETTİ

“73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Özbay’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 83/1, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Ateş’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 5/7, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Işık’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kütüphane Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Gülecen’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şehit Ekrem Toktamış Sokak, No: 8/8, Battalgazi.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Özer’in taziye adresi: Koşu Mahallesi, Karaca Sokak, No: 29/1, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ertaş’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Nadide Sokak, No: 8/2, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülsüm Özbilge’nin taziye adresi: Gümüşlü Mahallesi, Arguvan.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 16.02.2018 17:16
Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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