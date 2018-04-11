MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erdem Oğulgaymış’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Hasan Meşeli Sokak, No: 24/8, Yeşilyurt.
17 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nisa Tekin’in taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Kültür Caddesi, No: 26, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Arif Kısacık’ın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Nilüfer Sokak, Florya Evleri, B Blok, Kat: 5, Yeşilyurt.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Berra Ülkü’nün taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 115E/27, Yeşilyurt.
42 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Canan Küçük’ün taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Bezirgan Sokak, No: 8/3/48, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Balyemez’in taziye adresi: Erkenek Mahallesi, Doğanşehir.”busabahmalatya.com
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