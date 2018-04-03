MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Tutlu’nun taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Mektep Sokak, No: 31/2, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Uraz’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Sufi Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Yağmur’un taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 136, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahri Erdoğan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Sarıçam 2 APT. No: 61/6, Battalgazi.
24 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selami Acı’nın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Halep Caddesi, No: 91/7, Battalgazi.
102 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Şekeroğlu’nun taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Hamit Koçhan Sokak, No: 3/13, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ