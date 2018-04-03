Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114578
ALTIN
171.141
DOLAR
3.9773
STERLİN
5.5910
EURO
4.8959

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

03 Nisan 2018 Salı 11:14
MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Tutlu’nun taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Mektep Sokak, No: 31/2, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Uraz’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Sufi Sokak, No: 1, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Yağmur’un taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 136, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahri Erdoğan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Sarıçam 2 APT. No: 61/6, Battalgazi.

24 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selami Acı’nın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Halep Caddesi, No: 91/7, Battalgazi.

102 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Şekeroğlu’nun taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Hamit Koçhan Sokak, No: 3/13, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatyada Vefat EdenlerMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Kaban’dan ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesine destek
Vali Kaban’dan ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesine destek
SALATALIK DÜŞTÜ , KARNABAHAR YÜKSELDİ
SALATALIK DÜŞTÜ , KARNABAHAR YÜKSELDİ
MASKİ, BAŞKANLARLA İSTİŞAREDE BULUNDU
MASKİ, BAŞKANLARLA İSTİŞAREDE BULUNDU

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim