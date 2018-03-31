MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halit Çakır’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 66/25, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatik Kılıç’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Aydoğdu Sokak, No: 7/1/3, Yeşilyurt.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rukiye Altaş’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Aşıklar Sokak, No: 11/3, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Cahit Karabulut’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.
37 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Tatlı’nın taziye adresi: Kurucaova Mahallesi, Doğanşehir.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Refika Öztürk’ün taziye adresi: Düztarla Mahallesi, Kale.”busabahmalatya.com
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