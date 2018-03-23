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MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 11:30
MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıddı Zeynep Korkmaz’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Menevşe’nin taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Caddesi, Menevşe Apt. No: 3/1.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Güley Bali’nin taziye adresi: Durulova Mahallesi, Akçadağ.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Şahin’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Meyrem Çam’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.

36 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Esra Duman’ın taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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MalatyaVefatMalatyada Vefat Edenler
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