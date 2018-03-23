MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıddı Zeynep Korkmaz’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Menevşe’nin taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Caddesi, Menevşe Apt. No: 3/1.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Güley Bali’nin taziye adresi: Durulova Mahallesi, Akçadağ.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Şahin’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Meyrem Çam’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.
36 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Esra Duman’ın taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale.”busabahmalatya.com
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