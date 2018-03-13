MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bahattin İnce’nin taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Karadağ Sokak, No: 12/1, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Çelik’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Akkent Sokak, No: 9/14, Yeşilyurt.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Karabeyeser’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Kayısıkent Sokak, No: 3, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Ateş’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Tahran Sokak, No: 22, Battalgazi.
47 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mecnun Bakırhan’ın taziye adresi: Söğüt Mahallesi, Doğanşehir.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Taştan’ın taziye adresi: Yeni Mahalle, Doğanşehir.” busabahmalatya.com
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