MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Şahin’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Terminal Caddesi, No: 15/14, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Aslan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 14/3, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Dikenli’nin taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Lila Sokak, No: 12/1, Yeşilyurt.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Gezgin’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Karakurt Sokak, No: 3, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rukiye Ruşen Hastürk’ün taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, Erkuş Sit. A Blok, No: 5/3, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özelmacı’nın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.” busabahmalatya.com
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