Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116921
ALTIN
162.242
DOLAR
3.8199
STERLİN
5.2694
EURO
4.7040

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 11:27
MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Şahin’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Terminal Caddesi, No: 15/14, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Aslan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 14/3, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Dikenli’nin taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Lila Sokak, No: 12/1, Yeşilyurt.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Gezgin’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Karakurt Sokak, No: 3, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rukiye Ruşen Hastürk’ün taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, Erkuş Sit. A Blok, No: 5/3, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özelmacı’nın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADINLARA KARANFİL DAĞITTI
KADINLARA KARANFİL DAĞITTI
''ÇOCUĞU DAHA FAZLA KORUYACAK ''
''ÇOCUĞU DAHA FAZLA KORUYACAK ''
BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL
BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim