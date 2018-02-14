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MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 11:48
MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naile Zeyveli’nin taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Doğa Sokak, No: 23, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Şimşek’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Acemoğulları İnş. B Blok, Yeşilyurt.

41 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurhan Çoban’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Ateşpare Sokak, No: 27/1, Battalgazi.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Emine Ulutaş’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Gülten Elhan’ın taziye adresi: Suceyin Mahallesi, Arapgir.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Genç’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Bozkurt Sokak, No: 5, Yeşilyurt.”(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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