MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naile Zeyveli’nin taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Doğa Sokak, No: 23, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Şimşek’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Acemoğulları İnş. B Blok, Yeşilyurt.
41 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurhan Çoban’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Ateşpare Sokak, No: 27/1, Battalgazi.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Emine Ulutaş’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Gülten Elhan’ın taziye adresi: Suceyin Mahallesi, Arapgir.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Genç’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Bozkurt Sokak, No: 5, Yeşilyurt.”(Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ