MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selahattin Polat’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Kardelen Sokak, No: 30, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aşhan Kalkan’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 40/2, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Yaman’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Türkistan Sokak, No: 12/6, Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Bessey Tutuk’un taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Abidin Paşa Sokak, No: 7/1, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Haydar Kaya’nın taziye adresi: Kolköy Mahallesi, Akçadağ.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Cuma Albayrak’ın taziye adresi: Başkavak Mahallesi, Hekimhan.” busabahmalatya.com
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