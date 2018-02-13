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MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 11:07
MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selahattin Polat’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Kardelen Sokak, No: 30, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aşhan Kalkan’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 40/2, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Yaman’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Türkistan Sokak, No: 12/6, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Bessey Tutuk’un taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Abidin Paşa Sokak, No: 7/1, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Haydar Kaya’nın taziye adresi: Kolköy Mahallesi, Akçadağ.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Cuma Albayrak’ın taziye adresi: Başkavak Mahallesi, Hekimhan.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 13.02.2018 11:09
Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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