Malatya’da 6 kişi vefat etti

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazime Kal’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, Kal Apartmanı, No: 6, Battalgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saime Oğuz’un taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ebabil Sokak, No: 13, Battalgazi.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Yılmaz’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Battalgazi Caddesi, No: 136, Yeşilyurt.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abo Özkan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mihrap Sokak, No: 7, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aydoğmuş’un taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Şiroğlu Sokak, No: 13, Battalgazi.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yağmurlu’nun taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Burakkent Sitesi, No: 190, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ