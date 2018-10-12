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Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

12 Ekim 2018 Cuma 11:15
Malatya’da 6 kişi vefat etti

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazime Kal’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, Kal Apartmanı, No: 6, Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saime Oğuz’un taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ebabil Sokak, No: 13, Battalgazi.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Yılmaz’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Battalgazi Caddesi, No: 136, Yeşilyurt.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abo Özkan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mihrap Sokak, No: 7, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aydoğmuş’un taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Şiroğlu Sokak, No: 13, Battalgazi.

96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yağmurlu’nun taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Burakkent Sitesi, No: 190, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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