Malatya’da 6 kişi vefat etti

“47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatih Yüksek’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak, No: 16/1/5, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Celayir’in taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 32, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Polatbaş’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Özcan Sokak, No: 7/2, Yeşilyurt.
41 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zehra Haşmit’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Billur Sokak, No: 5/8, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayten Şahin’in taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Emirler Sokak, No: 28/6, Battalgazi.
28 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İlkay Mahmut Çat’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi, Beşevler Sitesi, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ