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Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:09
Malatya’da 6 kişi vefat etti

“47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatih Yüksek’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak, No: 16/1/5, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Celayir’in taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 32, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Polatbaş’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Özcan Sokak, No: 7/2, Yeşilyurt.

41 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zehra Haşmit’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Billur Sokak, No: 5/8, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayten Şahin’in taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Emirler Sokak, No: 28/6, Battalgazi.

28 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İlkay Mahmut Çat’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi, Beşevler Sitesi, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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