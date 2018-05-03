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Malatya’da 6 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 6 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:10
Malatya’da 6 Kişi Vefat Etti

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Sarıcı’nın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Zafer Sayıl Sokak, No: 23/5, Yeşilyurt.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Açıldı’nın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Lavanta Sokak, No: 9/6, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemil Öksüzoğlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevsim Sokak, No: 22/8, Yeşilyurt.

48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Aydoğan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 5/5, Yeşilyurt.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Bayram Çelik’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Fatma Aygün’ün taziye adresi: Eğİn Mahallesi, Akçadağ.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatya Vefat
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