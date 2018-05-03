Malatya’da 6 Kişi Vefat Etti

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Sarıcı’nın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Zafer Sayıl Sokak, No: 23/5, Yeşilyurt.
45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Açıldı’nın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Lavanta Sokak, No: 9/6, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemil Öksüzoğlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevsim Sokak, No: 22/8, Yeşilyurt.
48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Aydoğan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 5/5, Yeşilyurt.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Bayram Çelik’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Fatma Aygün’ün taziye adresi: Eğİn Mahallesi, Akçadağ.”
HABER MERKEZİ