Malatya’da 6 Kişi Vefat Etti

“89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Bozdemir’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Alperen Sokak, No: 29/2, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Turan Çelebi’nin taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Burcular Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azize Akdağ’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Erenler Sokak, No: 39/2, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Yılmazcan’ın taziye adresi: Hanımın Çiftliği Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No: 10, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Yiğit’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 15/1, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Server Akbay’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.”busabahmalatya.com
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