Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
111363
ALTIN
173.978
DOLAR
4.0338
STERLİN
5.6710
EURO
4.9624

Malatya’da 6 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 6 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

20 Nisan 2018 Cuma 11:42
Malatya’da 6 Kişi Vefat Etti

“89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Bozdemir’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Alperen Sokak, No: 29/2, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Turan Çelebi’nin taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Burcular Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azize Akdağ’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Erenler Sokak, No: 39/2, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Yılmazcan’ın taziye adresi: Hanımın Çiftliği Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No: 10, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Yiğit’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 15/1, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Server Akbay’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatyada VefatVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar da Katılacak!
Bakanlar da Katılacak!
Adıyaman Malatya Karayolunda Ölümlü Kaza
Adıyaman Malatya Karayolunda Ölümlü Kaza
Malatya'ya Uyarı Var
Malatya'ya Uyarı Var

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim