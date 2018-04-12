MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Arkan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hattat Sokak, No: 2/13, Yeşilyurt.
16 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Harun Duymuş’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Türker’in taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Resul Erol’un taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İsmihan Elidemir’in taziye adresi: Taşolar Mahallesi, Akçadağ.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hanım Çiçek’in taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com
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