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MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

12 Nisan 2018 Perşembe 10:59
MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

 “74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Arkan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hattat Sokak, No: 2/13, Yeşilyurt.

16 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Harun Duymuş’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Türker’in taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Resul Erol’un taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İsmihan Elidemir’in taziye adresi: Taşolar Mahallesi, Akçadağ.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hanım Çiçek’in taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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Malatyada Vefat EdenlerMalatya Vefat
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