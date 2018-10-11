Malatya’da 549 uçak uçtu

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, eylül ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 73 bin 104, dış hat yolcu trafiği bin 789, toplamda ise 74 bin 893 oldu.

UÇAK TRAFİĞİ 549’A ULAŞTI

2018 yılı Eylül ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 532 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 17 olmak üzere, toplam uçak trafiği 549’a ulaştı.2018 yılı Eylül ayında Malatya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 737 ton olarak gerçekleşti.

9 AYLIK GERÇEKLEŞMELER

2018 yılı Eylül sonu gerçekleşmelerine göre;Malatya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 682 bin 675 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 5 bin 215’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 1 artışla 5 bin 791 tona ulaştı. (Haber Merkezi)