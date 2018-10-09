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Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

09 Ekim 2018 Salı 10:14
Malatya’da 5 kişi vefat etti

“85yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Tahsin Doğan'ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çavdar Sitesi, A Blok, Battalgazi.

20 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenAlper Kılıç'ın taziye adresi:  Beylerbaşı Mahallesi, Şehit Yunus Yıldırım Sokak, No:15, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mezarlığı’na defnedilen Ayşe İzci'nin taziye adresi:  Hamidiye Mahallesi, Aşıklar Sokak, No:22/5, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Ören Mezarlığı'na defnedilen Hasan Durmuş'un taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Çanakçı Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen Hanım Kablan'ın taziye adresi: Çanakçı Mahallesi, Kale.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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