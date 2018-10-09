Malatya’da 5 kişi vefat etti

“85yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Tahsin Doğan'ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çavdar Sitesi, A Blok, Battalgazi.
20 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenAlper Kılıç'ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Şehit Yunus Yıldırım Sokak, No:15, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mezarlığı’na defnedilen Ayşe İzci'nin taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Aşıklar Sokak, No:22/5, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Ören Mezarlığı'na defnedilen Hasan Durmuş'un taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Çanakçı Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen Hanım Kablan'ın taziye adresi: Çanakçı Mahallesi, Kale.”
HABER MERKEZİ