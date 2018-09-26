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Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:40
Malatya’da 5 kişi vefat etti

“Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 53 yaşındaki Gürsel Köse’nin taziye adresi: Koşu Mahallesi,Yüce Caddesi,No: 18/1,Yeşilyurt.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 77 yaşındaki Sıddı Zeynep Atasayar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hüdavendigar Sokak,No: 33/7,Yeşilyurt.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 86 yaşındaki Hanifi Ergün ’ün taziye adresi: Kiltepe Mahallesi,Konuşan Sokak,No: 52,Yeşilyurt.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Koyuncu Mezarlığı’na defnedilen 75 yaşındaki Zekine Akyol’un taziye adresi: Koyuncu Mahallesi, Arguvan.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Şahnahan Mezarlığı’na defnedilen 92 yaşındaki Hadice Akdoğan'ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 44/9, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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