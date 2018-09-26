Malatya’da 5 kişi vefat etti

“Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 53 yaşındaki Gürsel Köse’nin taziye adresi: Koşu Mahallesi,Yüce Caddesi,No: 18/1,Yeşilyurt.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 77 yaşındaki Sıddı Zeynep Atasayar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hüdavendigar Sokak,No: 33/7,Yeşilyurt.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 86 yaşındaki Hanifi Ergün ’ün taziye adresi: Kiltepe Mahallesi,Konuşan Sokak,No: 52,Yeşilyurt.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Koyuncu Mezarlığı’na defnedilen 75 yaşındaki Zekine Akyol’un taziye adresi: Koyuncu Mahallesi, Arguvan.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Şahnahan Mezarlığı’na defnedilen 92 yaşındaki Hadice Akdoğan'ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 44/9, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ