MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

“69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Özkasap’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 69/11, Battalgazi.
43 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gültekin’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Muhakeme Sokak, No: 13, Battalgazi.
48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin İspir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Aytaçpaşa Caddesi, Özneşe Apt. Kat: 2, Battalgazi.
18 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Altunbağ’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sezai Karakoç Sokak, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Gaspak’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Denizhan Caddesi, No: 40/3, Battalgazi.”busabahmalatya.com
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