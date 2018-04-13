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MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

13 Nisan 2018 Cuma 10:50
MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

“69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Özkasap’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 69/11, Battalgazi.

43 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gültekin’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Muhakeme Sokak, No: 13, Battalgazi.

48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin İspir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Aytaçpaşa Caddesi, Özneşe Apt. Kat: 2, Battalgazi.

18 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Altunbağ’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sezai Karakoç Sokak, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Gaspak’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Denizhan Caddesi, No: 40/3, Battalgazi.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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